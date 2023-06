Verbraucher: Viel Zucker und wenig Frucht in Erdbeerjoghurts

Mainz(dpa/lrs) - . Erdbeerjoghurts enthalten laut einer Untersuchung der rheinland-pfälzischen Verbraucherzentrale oft viel Zucker und nur wenig Frucht. Wie die Zentrale am Dienstag in Mainz mitteilte, wurden insgesamt 24 Erdbeerjoghurts in vier großen Supermärkten und Discountern unter die Lupe genommen.