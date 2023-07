Verdacht auf Brandstiftung nach Feuer in Lagerhalle

Linz am Rhein (dpa/lrs) - . Die Polizei ermittelt nach einem Brand in einer Lagerhalle in Linz am Rhein wegen Brandstiftung. Das Feuer im Landkreis Neuwied sei den Beamten am frühen Morgen gemeldet worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr entdeckten während der Löscharbeiten einen weiteren kleinen Brand, der nach bisherigen Erkenntnissen ebenfalls vom mutmaßlichen Brandstifter gelegt worden sei.