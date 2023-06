Verdacht auf Tötungsdelikt: Polizei durchsucht Waldgebiete

Trier (dpa/lrs) - . Wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes durchsucht die Polizei seit Montag größere Waldgebiete bei Rockeskyll (Kreis Vulkaneifel). Ermittlungen deuteten darauf hin, dass die Leiche des seit Januar vermissten Arztes aus Gerolstein dort abgelegt worden sein könnte, teilte die Polizei Trier mit. Der 53-Jährige war am 30. Dezember 2022 zuletzt an seiner Arbeitsstelle im Krankenhaus in Daun gesehen worden.