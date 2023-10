Verdächtige nach Überfall in Bad Ems festgenommen

Bad Ems (dpa/lrs) - . Weil sie einen Mann nach einem Spielbank-Besuch in Bad Ems überfallen haben sollen, sind zwei Männer festgenommen worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, stellten die Ermittler bei Durchsuchungen am Mittwoch umfangreiche Beweise sicher. Die Verdächtigen wurden in ein Gefängnis gebracht. Die Männer im Alter von 18 und 20 Jahren sollen Anfang Oktober einen Mann nach dessen Besuch in der Emser Spielbank überfallen, geschlagen und mit einer Schusswaffe bedroht haben. Der Mann hatte zuvor einen vierstelligen Betrag in der Spielbank des Kurorts an der Lahn gewonnen.