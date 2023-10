Verdächtiger nach Stichverletzung eines Jugendlichen gefasst

Roxheim (dpa/lrs) - . Nach einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen mit einer schweren Stichverletzung in Roxheim (Landkreis Bad Kreuznach) ist ein Verdächtiger gefasst worden. Wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft in Mainz am Montag mitteilten, wurde der mutmaßliche Täter in der Nacht zum Montag zunächst festgenommen. Wegen fehlender Gründe für die Haft sei er aber wieder freigelassen worden. Ermittelt werde wegen des Verdachts des versuchten Totschlags.