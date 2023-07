Verdächtiger nach tödlicher Messerattacke in U-Haft

Weingarten (dpa/lrs) - . Nach einem tödlichen Messerangriff auf einen 17-Jährigen im Landkreis Germersheim bleiben die Hintergründe der Tat weiter im Unklaren. „Die Ermittlungen laufen“, sagte ein Sprecher der Polizei in Ludwigshafen am Sonntag. Ein Verdächtiger sitzt seit Samstag in Untersuchungshaft. Der 20 Jahre alte Mann sei aufgrund der bisherigen Ermittlungen dringend tatverdächtig, hatten die Staatsanwaltschaft Landau/Pfalz und das Polizeipräsidium Rheinpfalz erklärt. Ein Haftrichter habe einen Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts des Totschlags erlassen. Der 20-Jährige sitzt nun in einer Jugendstrafanstalt.