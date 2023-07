Verdi kündigt weitere Warnstreiks im Einzelhandel an

Mainz (dpa/lrs) - . Die Gewerkschaft Verdi hat nach der vierten ergebnislosen Verhandlungsrunde für den rheinland-pfälzischen Einzel- und Versandhandel weitere Warnstreiks angekündigt. „Die Kolleginnen und Kollegen sind jetzt in der elften Woche im Arbeitskampf, und sie sind bereit, das auch in den kommenden Wochen fortzusetzen, bis die Arbeitgeber endlich auf die Forderung der verdi-Tarifkommission eingehen“, sagte Verdi-Verhandlungsführerin Monika Di Silvestre am Montag in Mainz. Die Arbeitgeber böten einen Reallohnverlust an.