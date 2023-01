Vereine im Flutgebiet wollen noch jahrelang Spenden sammeln

Sein Verein habe seit dem Hochwasser mehr als fünf Millionen Euro an Spenden bekommen, ergänzte Ulrich. „Über 1000 Projekte sind schon gefördert worden.“ Derzeit laufe etwa die Aktion „Fit durch den Winter“ mit für Flutopfer kostenlosen Fitness- und Tanzkursen. Für die Jüngsten ließ der Spenden-Shuttle zusammen mit Der Ahrche den 800 Quadratmeter großen Indoor-Spielplatz „KinderpAHRadies“ mit einem Piratenschiff in einem beheizten riesigen Zelt in Ahrweiler aufbauen. In Bad Neuenahr kaufte er in Kooperation mit dem Verein Lebenshilfe ein Haus für Menschen mit Beeinträchtigung.