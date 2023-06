Verfassungsschützer warnen vor extremistischen Misch-Szenen

Mainz (dpa/lrs) - . Die Verfassungsschützer in Rheinland-Pfalz sehen den Rechtsextremismus, das wachsende Spektrum sogenannter Reichsbürger und Misch-Szenen aus verschiedenen Extremisten als die größten Bedrohungen an. Solche Misch-Szenen bildeten sich vor allem im virtuellen Raum, sagte Innenminister Michael Ebling (SPD) am Montag in Mainz bei der Vorstellung des Verfassungsschutzberichts 2022. Hier fänden Gruppen zueinander, die sich unter Umständen in der analogen Welt gar nicht getroffen hätten.