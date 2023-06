Verirrte Gänsefamilie in Linz

Linz (dpa/lrs) - . Beamte in Linz am Rhein (Landkreis Neuwied) sind wegen einer verirrten Gänsefamilie ausgerückt. Beim Eintreffen der Streife habe eine der Gänse die Flucht ergriffen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Ein Jungtier sei durch einen Zaun auf einen Friedhof geschlüpft. Die beiden Elterntiere hätten sich in dem Zaun verfangen. Nachdem die eine Gans vor der Polizei geflohen sei, hätten die Beamten das Küken am Samstag mit dem verbleibenden Elternteil vereint.