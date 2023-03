Verkehr nach Warnstreik wieder angelaufen

Mainz (dpa/lrs) - . Nach dem bundesweiten Warnstreik ist der Verkehr auf der Schiene am heutigen Dienstag wieder angelaufen. Dies sei planmäßig geschehen, teilte eine Bahnsprecherin für Rheinland-Pfalz und das Saarland am Morgen mit. Der Regional- und S-Bahn-Verkehr laufe ohne streikbedingte Ausfälle. Im Fernverkehr fielen demnach in den Morgenstunden noch einzelne Fahrten aus. Die Verkehrsbetriebe unter anderem in Mainz sowie der Verkehrsverbund Rhein-Neckar hatten mit einem normalen Betriebsstart am Dienstag gerechnet.