Verkehrswarnstreik lässt Busse und Bahnen still stehen

Mainz (dpa/lrs) - . In Rheinland-Pfalz und im Saarland haben sich am Montag über 2000 Beschäftigte an einem bundesweiten Warnstreik im öffentlichen Verkehr beteiligt. Züge standen auf Langstrecken komplett und regional größtenteils still. Außerdem legten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des öffentlichen Nahverkehrs in mehreren Städten die Arbeit nieder. Zu dem Ausstand hatten die Gewerkschaft Verdi und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) aufgerufen. Ziel ist, in den jeweiligen Tarifkonflikten mehr Lohn zu erstreiten.