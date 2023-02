Verletzte bei Faschings-Schlägereien in Rodalben und Landau

Landau/Rodalben (dpa/lrs) - . In Rodalben (Landkreis Südwestpfalz) und im pfälzischen Landau hat die Polizei zu Schlägereien bei Faschingsfeiern ausrücken müssen. Bei einer Feier in einem Sportverein in Rodalben kam es zu einer Schlägerei zwischen mehreren Menschen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Eine 19-Jährige sei durch einen Tritt ans Knie verletzt worden, als sie ihren Freund aus dem Gerangel ziehen wollte. Ein Begleiter der am Boden liegenden Frau erlitt durch einen unvermittelten Faustschlag Verletzungen im Gesicht.