Vermeintliche Rauchentwicklung beendet ICE-Fahrt

Montabaur (dpa/lrs) - . Eine vermeintliche Rauchentwicklung in einem ICE hat am Bahnhof Montabaur für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Als Ursache habe sich aus einem Kühlschrank im Speisewagen gelaufene Kühlflüssigkeit erwiesen, die wie Rauch ausgesehen habe, teilte ein Sprecher der Bundespolizei in Trier am Dienstag mit. Es gab keine Verletzten. Die Passagiere mussten den Zug verlassen und setzten ihre Fahrt in Ersatzzügen fort. Zwischenzeitlich kam es zu einer Gleissperrung.