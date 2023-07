Vermeintliche Zechpreller entpuppen sich als Paar im Streit

Maikammer (dpa/lrs) - . Dieses gemeinsame Abendessen voller Missverständnisse mit einem unerwarteten Ende dürfte einem Paar in Rheinland-Pfalz in Erinnerung bleiben. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, alarmierte das Personal eines Hotels in Maikammer (Landkreis Südliche Weinstraße) am Donnerstagabend die Polizei. Die Vermutung: Ein Paar wolle die Zeche prellen.