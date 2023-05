Verschanzter Mann in Wohnung sorgt für Großeinsatz

Nierstein (dpa/lrs) - . Ein Mann hat sich nach Angaben der Polizei mit einem Messer am Dienstagmorgen in einer Wohnung in Nierstein (Kreis Mainz-Bingen) verschanzt. Zahlreiche Einsatzkräfte seien derzeit vor Ort, teilte ein Sprecher am Vormittag mit. Man versuche nun, Kontakt mit dem Mann aufzunehmen. Verletzte gab es nach bisherigen Erkenntnissen nicht. Weitere Details zu dem Vorfall waren zunächst nicht bekannt. Zuvor hatten Medien von dem Einsatz berichtet.