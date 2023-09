Versuchte Geldautomatensprengung in Schulnähe - Sperrung

Stromberg (dpa/lrs) - . Bislang unbekannte Täter haben in der Nähe einer Schule in Stromberg (Landkreis Bad Kreuznach) versucht, einen Geldautomaten zu sprengen. Wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte, sperrten die Beamten den Tatort in der Königsberger Straße in einem Radius von etwa 300 Metern ab. In diesem Radius liegt demnach auch eine Gesamtschule. Spezialisten prüfen derzeit, ob noch eine Gefahr von dem Geldautomaten ausgeht.