Versuchte Sprengung von zwei Geldautomaten in Selters

Zeitgleich habe es in rund 50 Kilometern Entfernung auf der Autobahn 61 bei Sinzig (Landkreis Ahrweiler) eine Großkontrolle in Zusammenhang mit vermehrten Automatensprengungen in den vergangenen Wochen gegeben. Eine Person, gegen die ein Haftbefehl zur Abschiebung vorlag, sei festgenommen worden.