Verurteilter Mörder erneut wegen Mordes vor Gericht

Trier/Darmstadt (dpa) - . Ein in Hessen verurteilter Mörder steht seit Dienstag wegen eines weiteren Mordes in Trier vor Gericht. Der 56-Jährige soll im März 2012 eine Frau nach einem Streit in ihrer Wohnung mit einem Wollschal erdrosselt haben, sagte Oberstaatsanwalt Eric Samel zum Prozessauftakt vor dem Landgericht Trier. Das Opfer sei „völlig arg- und wehrlos“ gewesen: Er habe der 57-Jährigen, als sie auf einem Sessel saß, von hinten den Schal um den Hals geschlungen und zugezogen.