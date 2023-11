Verurteilter Mörder weiter auf der Flucht

Bruchsal/Germersheim (dpa) - . Von einem verurteilten Mörder fehlt mehrere Tage nach seiner Flucht in Rheinland-Pfalz weiter eine heiße Spur. Auch am Donnerstag ermittelte die Polizei in alle Richtungen und folgte zahlreichen Hinweisen aus der Bevölkerung, wie ein Sprecher der Polizei in Pforzheim mitteilte.