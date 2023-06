Vettel fährt früheres Weltmeister-Auto auf dem Nürburgring

Nürburg (dpa) - . Ex-Weltmeister Sebastian Vettel kehrt für eine Show-Veranstaltung in ein Formel-1-Auto von Red Bull zurück. „Einmal mit meinem Red-Bull-Boliden mit E-Fuels durch die grüne Hölle jagen. Ich freu' mich und bin dabei“, sagte der 35-Jährige in einem am Mittwoch bei Instagram veröffentlichen Video. Der gebürtige Hesse wird am 9. September auf der Nordschleife des Nürburgrings den Wagen mit synthetischem Kraftstoff steuern.