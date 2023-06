Viel Sonne und sommerliche Temperaturen erwartet

Offenbach (dpa/lrs) - . Den Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland stehen sommerliche Tage mit bis zu 27 Grad bevor. Am Sonntag werde es viel Sonnenschein geben bei Höchsttemperaturen zwischen 23 und 27 Grad, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag in Offenbach mit. In der Nacht zum Sonntag kühlt es auf 12 bis 7 Grad ab, in der Eifel auf 7 bis 4 Grad.