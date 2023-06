Viele Apotheken in Rheinland-Pfalz und Saarland zu

Mainz/Saarbrücken (dpa/lrs) - . Aus Protest gegen die Gesundheitspolitik der Bundesregierung sind am Mittwoch viele Apotheken in Rheinland-Pfalz und im Saarland geschlossen geblieben. Die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände hatte zu dem bundesweiten Protesttag aufgerufen. Rund 90 Prozent der Apotheken in Rheinland-Pfalz beteiligten sich an der Aktion, sagte ein Sprecher des Landesverbandes am Mittwochmorgen in Mainz. Im Saarland sei die Situation nach seinen Informationen ähnlich.