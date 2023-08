Viele Schauer in RLP und Saarland: Hitzewarnung am Montag

Offenbach (dpa/lrs) - . Die neue Woche beginnt in Rheinland-Pfalz und dem Saarland mit teils kräftigen Schauern und Gewittern sowie vereinzelten Unwettern. Zudem sprach der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Sonntag eine Hitzewarnung aus, die am Montag für den Südosten von Rheinland-Pfalz gilt. Grund sei die mit einer hohen Luftfeuchtigkeit verbundene Wärmebelastung. Die Temperaturen steigen im Tagesverlauf auf 26 bis 31 Grad. In der Nacht beruhigt sich das Wetter zunächst etwas, bevor mit neuen Schauern und Gewittern aus Südwesten kommend zu rechnen ist.