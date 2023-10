Viele Züge rund um Ludwigshafen fahren am Wochenende nicht

Ludwigshafen/Kaiserslautern/Frankfurt (dpa/lrs) - . Wegen fehlendem Personal wird der Zugverkehr rund um Ludwigshafen und Mannheim am Samstag zwischen 6 und 13.30 Uhr sowie am Sonntag zwischen 1.30 Uhr und 18 Uhr eingestellt. Grund hierfür seien aktuell hohe Krankenstände beim Stellwerkspersonal in Ludwigshafen sowie Bauarbeiten auf der Main-Neckar-Bahn im Bereich Darmstadt-Eberstadt, teilte die Deutsche Bahn am Freitag mit. Bei den Mitarbeitenden in den Stellwerken handele es sich um hochspezialisierte Fachkräfte, die kurzfristig schwer ersetzbar seien.