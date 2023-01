Vier Verletzte bei Auffahrunfall auf A61

Sprendlingen (dpa/lrs) - . Vier Menschen sind bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 61 bei Sprendlingen (Kreis Mainz-Bingen) leicht verletzt worden. Ein 34 Jahre alter Fahrer ist am Dienstagabend mit seinem Auto auf den Wagen eines 60-Jährigen aufgefahren, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Dieser habe zuvor aufgrund des Verkehrs abbremsen müssen. Der 34-Jährige, der 60-Jährige sowie seine zwei Mitfahrer kamen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. An beiden Autos entstand ein Schaden von insgesamt 7000 Euro.