Vier Verletzte bei Frontalzusammenstoß zweier Autos

Bad Dürkheim (dpa/lrs) - . Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 37 nahe Bad Dürkheim sind vier Menschen verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, ereignete sich der Unfall am Samstagabend. Ein Autofahrer hatte bei stark stockendem Verkehr zum Überholen angesetzt und war dabei mit seinem Wagen in die Mitte der beiden Fahrbahnen gefahren. Hier kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Auto. Insgesamt vier Fahrzeuginsassen wurden verletzt. Die beiden Autos mussten abgeschleppt werden, dadurch kam es für mehr als zwei Stunden zu Verkehrsbehinderungen.