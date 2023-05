Vier Verletzte bei Verkehrsunfall nahe Wolsfeld

Wolsfeld (dpa/lrs) - . Eine 27 Jahre alte Autofahrerin mit ihrer einjährigen Tochter an Bord ist am Dienstag bei Wolsfeld in den Gegenverkehr geraten und dort mit dem Fahrzeug eines 55-Jährigen Fahrers kollidiert. Insgesamt wurden laut Polizei vier Menschen bei dem Unfall im Eifelkreis Bitburg-Prüm verletzt. Die B257 wurde für gut zwei Stunden voll gesperrt, was zu Verkehrsbehinderungen im Berufsverkehr führte. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.