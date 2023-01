Vogel rät Baldauf zur Vertrauensfrage

Koblenz (dpa/lrs) - . Der frühere rheinland-pfälzische CDU-Chef und Ministerpräsident Bernhard Vogel rät dem heutigen CDU-Fraktionschef zur Vertrauensfrage. „Christian Baldauf sollte jetzt auf der Klausur die Vertrauensfrage stellen. Dann werden wir ja sehen, wie die Dinge liegen“, sagte der 90-jährige Vogel am Montag im Telefonat mit der Koblenzer „Rhein-Zeitung“. Er riet Baldauf „standhaft zu bleiben“. Die CDU-Opposition im Mainzer Landtag wollte an diesem Dienstag und Mittwoch über den bis Ende März angekündigten Rücktritt ihres Fraktionschefs Baldauf beraten. Parteichef will er aber bleiben.