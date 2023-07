Volle Straßen und Züge zum Ferienbeginn erwartet

Wer den Ferienstart ohne Reisestress lieber zuhause genießen will, muss sich in Rheinland-Pfalz und im Saarland zunächst auf wechselhaftes Wetter einstellen. Laut Deutschem Wetterdienst soll es am Freitag vor allem im Norden noch vereinzelt Schauer geben, im Süden bleibt es weitgehend trocken. Die Höchstwerte liegen bei 20 Grad im Nordwesten und 26 Grad am Oberrhein. Am Samstag setzt sich die Sonne dann schon eher durch: Es soll laut Vorhersage heiter bis wolkig und meist trocken werden.