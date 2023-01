Vollsperrung nach Unfall mit drei Fahrzeugen auf Autobahn 61

Mendig (dpa/lrs) - . Ein Unfall hat auf der Autobahn 61 Richtung Norden für eine kurzzeitige Vollsperrung gesorgt. Wie die Autobahnpolizei am Dienstag mitteilte, fuhr ein Auto am Mittag kurz hinter der Anschlussstelle Mendig (Kreis Mayen-Koblenz) auf einen Lastwagen, der am Überholen war. Dieser kollidierte dann mit einem weiteren Lastwagen. „Ein Trümmerfeld“ habe sich nach dem Unfall über alle drei Fahrbahnen erstreckt, berichtete die Autobahnpolizei weiter. Insbesondere an dem Auto sei ein erheblicher Schaden entstanden. Verletzt wurde nach derzeitigen Erkenntnissen niemand. Voll gesperrt war die Autobahn etwa 45 Minuten.