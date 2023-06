Vor 50 Jahren entstand Name BASF

Ludwigshafen (dpa/lrs) - . Jubiläum für vier Buchstaben: Genau 50 Jahre ist es am Dienstag her, dass sich die Badische Anilin- und Sodafabrik AG in Ludwigshafen den heute international bekannten Firmennamen BASF gab. Ein großer Schritt für das Unternehmen, ein kleiner Schritt für die Aktionäre - wenn man der damaligen Mitarbeiterzeitung glaubt. Die weitreichende Entscheidung vom 20. Juni 1973 taucht dort in einem längeren Bericht über die Hauptversammlung mit nur einem Satz auf. Die Absicht der Verwaltung zur Vereinfachung des Namens habe Zustimmung gefunden, heißt es im Text. Gegründet worden war das Unternehmen 1865 in Mannheim. Kurz danach zog es auf die andere Rheinseite.