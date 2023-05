Vorfahrt genommen: Acht Menschen bei Zusammenstoß verletzt

Koblenz (dpa/lrs) - . Ein junger Autofahrer hat einer 50-Jährigen in Koblenz die Vorfahrt genommen und einen Unfall mit acht Verletzten verursacht. Einige von ihnen erlitten schwere Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Demnach musste die Frau am Sonntag mit ihrem Auto dem 22-Jährigen ausweichen. Ihr Wagen krachte frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammen, in dem acht Menschen saßen. Der 22-Jährige fuhr nach dem Unfall weiter und musste später seinen Führerschein abgeben.