Wählen mit 16 Jahren bleibt Zankapfel in Rheinland-Pfalz

Mainz (dpa/lrs) - . Das Absenken des Wahlalters auf 16 Jahre bleibt ein Zankapfel in Rheinland-Pfalz. In einer emotionalen Debatte im Landtag in Mainz gab es am Mittwoch keine Annäherung zwischen den Regierungsfraktionen und der Opposition. Für die Gesetzesänderung für das Wahlalter ab 16 bei Kommunal- und Landtagswahlen ist eine Zweidrittelmehrheit im Parlament erforderlich. Am Freitag soll die finale Abstimmung im Landtag erfolgen.