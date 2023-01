Wälder im Klimastress: Buchen werden weiter geschont

Mainz (dpa/lrs) - . Die Wälder in Rheinland-Pfalz werden nach Einschätzung des Klimaschutzministeriums auch in den nächsten Jahren unter Klimastress bleiben. „Die Schwächung der Buche wird sich weiter fortsetzen“, sagte Ministerin Katrin Eder (Grüne) am Donnerstag bei der Besprechung des Waldzustandsberichts 2022 im Landtag in Mainz. „Vorsorglich werden Eingriffe in über 100-jährigen Buchenwäldern weiter zurückgestellt.“