Wände mithilfe digitaler Plattformen neu verbauen

Mainz (dpa/lrs) - . In Häusern verbaute und nicht mehr benötigte Wände, Decken oder Dachteile in anderen Gebäuden neu verplanen - damit befasst sich ein Forschungsprojekt der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität Kaiserslautern-Landau (RPTU) und der ZimmerMeisterHausGruppe - einem Zusammenschluss von rund 100 Holzbau-Firmen. Das Klimaschutzministerium fördert die auf drei Jahre angelegte Kooperation mit 688.000 Euro, wie Ministerin Katrin Eder (Grüne) am Montag in Mainz sagte.