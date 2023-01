Wagen überschlägt sich auf A60: Mann schwer verletzt

Mainz (dpa/lrs) - . Ein 39-Jähriger hat sich mit seinem Wagen auf der Autobahn 60 bei Mainz mehrmals überschlagen und ist dabei schwer verletzt worden. Zuvor war er kurz nach der Anschlussstelle Finthen von der Fahrbahn abgekommen, wie Polizei und Feuerwehr in der Nacht zum Donnerstag mitteilten. Der Unfallwagen blieb nach dem Überschlag am Mittwochabend im Grünstreifen stehen. Die Feuerwehr befreite den bewusstlosen Mann aus dem Auto. Rettungskräfte brachten ihn in eine Klinik. Die Autobahn in Richtung Darmstadt war im Anschluss für etwa 30 Minuten komplett gesperrt. Die Unfallursache war zunächst unklar.