Wahl zur Deutschen Weinkönigin: Wer zieht ins Finale ein?

Die 80 Jury-Mitglieder, die den Vorentscheid per Livestream verfolgten, wählten anschließend vor den Bildschirmen zu Hause per digitaler Abstimmung jeweils die fünf Kandidatinnen aus, die nach deren persönlicher Meinung am besten abschnitten. Neben Fachwissen wurden auch Auftreten und Rhetorik von Jury und Zuschauern bewertet. Beim Finale wird es nochmal mehr auf Eloquenz, Schlagfertigkeit und Ausstrahlung der Kandidatinnen ankommen. Der Vorentscheid wird Samstag um 14 Uhr im SWR Fernsehen zu sehen sein.