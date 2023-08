Waldbrände „noch keine Großgefahr“ in Rheinland-Pfalz

Am häufigsten brannte es laut Auswertung im August: 57 der 103 Waldbrände wurden in diesem Monat gemeldet. Bei rund der Hälfte der Waldbrände ist die Ursache bekannt - und meist menschlicher Natur. In 24 Fällen war vorsätzliche Brandstiftung der Auslöser, in weiteren 24 Fällen Fahrlässigkeit. Natürliche Ursachen wie etwa Blitze waren 2022 nur für zwei Waldbrände verantwortlich.