Waldbrand bei Pirmasens: Rund 50 Bewohner verlassen Häuser

Pirmasens (dpa/lrs) - . Ein sich rasch ausbreitender Waldbrand bei Rodalben (Landkreis Südwestpfalz) ist am Dienstagabend nach Angaben der Feuerwehr „relativ gut“ eingedämmt worden. Die Löscharbeiten seien aber noch voll im Gange und konzentrierten sich darauf, Infrastruktur zu schützen, sagte Einsatzleiter Simon Tigges. Wegen des Feuers mussten rund 50 Bewohner der nahen Verbandsgemeinde Rodalben ihre Häuser verlassen. Mehrere Straßenzüge wurden evakuiert. Hintergrund dafür ist, dass sich in dem Waldbrandgebiet noch Munition und Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg im Boden befinden könnten. Es wurde eine Notunterkunft für die betroffenen Menschen in einer Halle eingerichtet.