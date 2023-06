Waldbrandgefahr in Rheinland-Pfalz derzeit mäßig

Neustadt (dpa/lrs) - . Die Waldbrandgefahr in Rheinland-Pfalz ist trotz steigender Temperaturen derzeit moderat. Die Lage sei nicht akut, sagte eine Sprecherin der Landesforsten Rheinland-Pfalz am Freitag. Dies könne sich jedoch in den kommenden Tagen oder Wochen bei anhaltender Wärme ändern. Laut dem Waldbrandgefahrenindex des Deutschen Wetterdienstes (DWD) herrschte am Freitag in weiten Teilen des Landes die Gefahrenstufe 3 (mittlere Gefahr). Nur in einem südlichen Bereich der Südpfalz an der Grenze zu Baden-Württemberg galt die zweithöchste Stufe (hohe Gefahr).