Waldbrandgefahr noch nicht so groß wie in Ostdeutschland

Mainz (dpa/lrs) - . Trotz der anhaltenden Hitze ist die Waldbrandgefahr in Rheinland-Pfalz noch nicht auf dem Niveau wie in einigen ostdeutschen Regionen. Der sogenannte Waldbrandgefahrenindex zeigte nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Montag für weite Teile von Rheinland-Pfalz die Stufe drei, also eine mittlere Gefahr. In einigen Gegenden, wie etwa an mehreren Orten Rheinhessens, in Bad Bergzabern, Trier oder Bad Dürkheim galt die Stufe vier, also eine hohe Gefahr. In Teilen von Niedersachsen, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt ist laut DWD indes die Stufe fünf erreicht, also eine sehr hohe Gefahr.