Warmes Wochenendwetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Mainz/Saarbrücken (dpa/lrs) - . Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland können sich auf einen warmen Beginn des Wochenendes mit Temperaturen von bis zu 19 Grad freuen. Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte, führt eine südwestliche Strömung sehr milde Meeresluft in die beiden Bundesländer. Dadurch werden am Freitag Temperaturen zwischen 16 und 19 und am Samstag zwischen 15 und 19 Grad erreicht. Am Sonntag kühlt das Wetter etwas ab. Der DWD rechnet mit Temperaturen zwischen 11 und 14 Grad.