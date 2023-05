Warnstreik an Mainzer Unimedizin: Keine Tarifeinigung

Mainz (dpa/lrs) - . Nachdem auch bei der vierten Runde der Tarifverhandlungen an der Universitätsmedizin Mainz keine Einigung erzielt worden ist, wird an diesem Donnerstag (4. Mai) ein Warnstreik an der größten Klinik von Rheinland-Pfalz beginnen. Dazu seien die nicht-ärztlichen Beschäftigten der Unimedizin von der Frühschicht an bis zum Samstagmorgen aufgerufen, teilte Verdi am Mittwoch mit. Es wird ein Notdienst eingerichtet, laut der Unimedizin könnte es aber zu Verzögerungen oder Terminabsagen bei aufschiebbaren Behandlungen oder Operationen kommen.