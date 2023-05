Warnstreik bei Dr. Oetker in Wittlich

Trier (dpa/lrs) - . Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gasstätten (NGG) hat ab Montagmittag zu einen mehrstündigen Warnstreik am Standort des Lebensmittelkonzerns Dr. Oetker in Wittlich aufgerufen. Der Ausstand finde im Rahmen der Lohn- und Gehaltstarifrunde für die Nährmittelbetriebe Hessen und Rheinland-Pfalz sowie Nestlé NGG Region Trier statt, teilte die Gewerkschaft am Sonntag mit. Beim zweiten Verhandlungstermin habe die Arbeitgeberseite kein akzeptables Angebot auf den Tisch gelegt, hieß es zur Begründung.