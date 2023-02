Warnstreik bei Post: Kundgebungen in Polch und Saarbrücken

Polch/Saarbrücken (dpa/lrs) - . In Rheinland-Pfalz und im Saarland haben am Dienstag Beschäftigte der Deutschen Post ihre Arbeit niedergelegt. Rund 100 Post-Beschäftigte seien in Polch (Landkreis Mayen-Koblenz) dem Aufruf zu Warnstreiks gefolgt und hätten sich am Morgen in einer Halle versammelt, sagte eine Sprecherin der Gewerkschaft Verdi. Bei einer Kundgebung in Saarbrücken kamen am Vormittag nach Angaben der Polizei 700 Demonstrierende zusammen.