Warnstreik führt zum Stillstand auf der Schiene

Mainz (dpa/lrs) - . Der bundesweite Warnstreik im öffentlichen Verkehr hat am frühen Montagmorgen nach Gewerkschaftsangaben zum Stillstand auf den Schienen in Rheinland-Pfalz geführt. „Es steht alles seit 0.00 Uhr“, sagte der Geschäftsstellenleiter der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) in Mainz, Lars Kreer.