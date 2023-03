Warnstreik: Gewerkschaft Verdi rechnet mit hoher Beteiligung

Mainz (dpa/lrs) - . Zum Start der bundesweiten Warnstreiks am Montag rechnet die Gewerkschaft Verdi für Rheinland-Pfalz mit einer hohen Beteiligung in den betroffenen Verkehrsbetrieben. Er gehe davon aus, dass dort kein Bus fahre, sagte der Landesfachbereichsleiter Verkehr beim Landesbezirk Rheinland-Pfalz-Saarland, Jürgen Jung. „Alle stehen.“ Betroffen sei der städtische Nahverkehr in Kaiserslautern, Pirmasens, Mainz und Ludwigshafen.