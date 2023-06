Warnstreik im Einzelhandel - Verdi sieht „hohe Beteiligung“

Mainz/Saarbrücken (dpa/lrs) - . Beschäftigte im Einzelhandel in Rheinland-Pfalz und dem Saarland sind erneut in den Warnstreik getreten. Verdi-Fachbereichsleiterin Monika Di Silvestre sprach am Freitag von einer „hohen Beteiligung“. Die Läden seien zwar offen, aber es finde kein Service statt, auch hätten sich an den Kassen in betroffenen Filialen teils lange Schlangen gebildet. Die Arbeitsniederlegung startete am Freitagmorgen und sollte bis zum Ladenschluss am Samstag dauern, wie Di Silvestre erklärte.