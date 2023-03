Warnstreik wird Nahverkehr vielerorts lahmlegen

Mainz (dpa/lrs) - . Die Deutsche Bahn stellt an diesem Montag wegen eines Warnstreikaufrufs der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) ihren gesamten Fernverkehr ein, und auch im Regionalverkehr in Rheinland-Pfalz und im Saarland soll kaum ein Zug fahren. Wegen eines Warnstreikaufrufs der Gewerkschaft Verdi wird es auch vielerorts in Rheinland-Pfalz zu Problemen im Busverkehr kommen.